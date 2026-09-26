Idosa de 67 anos morre após ser atropelada por caminhão em Feira de Santana

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Millena Marques
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 18:15
Uma idosa de 67 anos morreu após ser atropelada por um caminhão em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, na manhã deste sábado (26). A vítima foi identificada como Vera Lúcia de Araújo.
De acordo com a Polícia Civil, o acidente de trânsito ocorreu na Avenida Ayrton Senna, no bairro Conceição. A idosa seguia de bicicleta pela Avenida Iguatemi quando foi atingida pelo veículo de grande porte.
Guias periciais e para remoção do corpo foram emitidas. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Idosa de 67 anos morre após ser atropelada por caminhão em Feira de SantanaA Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) informou que o motorista do caminhão realizou uma conversão para acessar a Avenida Iguatemi quando atingiu a idosa.