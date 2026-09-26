ACIDENTE

Idosa de 67 anos morre após ser atropelada por caminhão em Feira de Santana

Vítima foi identificada como Vera Lúcia de Araújo

Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 18:15

Feira de Santana Crédito: Reprodução/Prefeitura de Feira de Santana

Uma idosa de 67 anos morreu após ser atropelada por um caminhão em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, na manhã deste sábado (26). A vítima foi identificada como Vera Lúcia de Araújo.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente de trânsito ocorreu na Avenida Ayrton Senna, no bairro Conceição. A idosa seguia de bicicleta pela Avenida Iguatemi quando foi atingida pelo veículo de grande porte.

Guias periciais e para remoção do corpo foram emitidas. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.