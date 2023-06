Idosa de 71 anos morre após ser atingida por bala perdida

Uma idosa de 71 anos morreu depois de ter sido atingida por um tiro na noite da última sexta-feira (23), em Fazenda Coutos. Socorro Rodrigues Pereira estava em casa lavando os amendoins que cozinharia para a festa de São João. Segundo a Polícia Civil, Socorro estava no andar de cima da sua residência quando sentiu dores nas costas e percebeu que tinha sido lesionada. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu ao ferimento.

As guias periciais foram expedidas e o corpo removido para o IML. O corpo de Socorro foi enterrado neste domingo (25), no bairro de Plataforma.

A Polícia Civil vai ouvir as testemunhas e buscar por pistas para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime. O caso é investigado pela 3ª DH/BTS.