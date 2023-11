Idosa morre após cair em buraco durante resgate de cachorro na Bahia

Uma idosa de 77 anos morreu após cair em uma vala enquanto acompanhava o resgate de um cachorro na cidade de Jacobina, na região norte do estado. O caso aconteceu na terça-feira (21).



Segundo o diretor do Serviço Municipal De Tráfego e Transporte (SMTT) de Jacobina, Wagne Melkart, Irene Silva de Souza se desequilibrou em um degrau e caiu de uma altura de cerca de três metros, enquanto observava uma pessoa retirar o animal do local.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.