FOGO

Idosa morre em incêndio causado por vela no interior da Bahia

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações indicam que o fogo foi causado por uma vela deixa acesa na residência. Uma perícia vai ser feita no local para confirmar a causa do incêndio e trazer mais detalhes sobre o ocorrido. Não há informações sobre outros feridos no episódio.