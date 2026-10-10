CRIME

Idoso aceita ajuda de desconhecido em banco na Bahia e perde mais de R$ 25 mil; entenda o golpe que fez homem ser preso

Homem de 54 anos teria trocado o cartão da vítima após observar sua senha; investigação aponta atuação em diferentes estados brasileiros

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:49

Visa e Mastercard disputam pela tarja Crédito: Imagem: Domínio Público

Um agricultor de 83 anos teve um prejuízo superior a R$ 25 mil depois de aceitar ajuda de um desconhecido dentro de uma agência bancária em Irecê, no interior da Bahia. O suspeito, um homem de 54 anos, foi preso na sexta-feira (9), em Barra dos Coqueiros, Sergipe, durante a Operação Venatio, realizada pelas Polícias Civis dos dois estados.

Segundo as investigações, o crime aconteceu em 3 de julho, quando o idoso foi abordado pelo homem enquanto utilizava os serviços bancários. Apresentando-se como alguém disposto a ajudar, o suspeito permaneceu próximo à vítima, observou a digitação da senha e conseguiu substituir seu cartão por outro pertencente a terceiros.

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Cinco dias se passaram até que o agricultor percebesse o golpe. Ao tentar realizar um pagamento, descobriu que não havia dinheiro disponível na conta. Na agência bancária, foi informado sobre diversas movimentações que não reconhecia.

As transações incluíam saques, transferências e compras efetuados em diferentes cidades baianas. Entre os municípios identificados estão Morro do Chapéu, Jacobina, Capim Grosso, Feira de Santana, Ubaíra e Jequié. Somadas, as operações provocaram um prejuízo de mais de R$ 25 mil.

O caso passou a ser investigado pela Delegacia Territorial de João Dourado, município onde o agricultor mora. Durante a apuração, os policiais identificaram que o suspeito já possuía histórico de envolvimento em crimes patrimoniais praticados de maneira semelhante, com registros de atuação em Tocantins, Goiás, Sergipe e Pernambuco.

Recentemente, o homem também havia sido conduzido a uma delegacia no município baiano de Tucano, após ser encontrado com 15 cartões bancários pertencentes a outras pessoas, sem apresentar justificativa para a posse.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de João Dourado e do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da Polícia Civil de Sergipe. Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra o investigado.

Um dos mandados havia sido expedido pela Justiça de Pernambuco, por estelionato. O outro foi determinado pelo Poder Judiciário da Bahia, em decorrência dos crimes investigados no estado.