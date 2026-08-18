FAMÍLIA PEDE AJUDA

Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas

Francisco de Assis, de 69 anos, mora em Ipitanga e não foi mais visto desde a tarde de domingo (16)

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:33

Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

Um idoso com Alzheimer está desaparecido desde o último domingo (16), quando saiu de casa para ir a uma lotérica em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e não retornou. Francisco de Assis, de 69 anos, mora no bairro de Ipitanga.

Segundo a família, Francisco também é analfabeto, o que aumenta a preocupação sobre a possibilidade de ele estar perdido e ter dificuldades para informar o próprio nome, endereço ou pedir ajuda.

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“Isso aumenta nossa preocupação, pois pode estar perdido e ter dificuldade para informar seu nome, endereço ou pedir ajuda”, lamentou a filha do idoso, Flávia Senna.

“Estamos desesperados. Precisamos alcançar o maior número de pessoas possível”, acrescentou.

Francisco foi visto pela última vez por volta das 13h de domingo. O desaparecimento foi registrado na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), que investiga o caso.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar o idoso pode entrar em contato pelos números (71) 99209-0317 ou (71) 98771-0121.