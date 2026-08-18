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Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas

Francisco de Assis, de 69 anos, mora em Ipitanga e não foi mais visto desde a tarde de domingo (16)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:33

Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas
Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

Um idoso com Alzheimer está desaparecido desde o último domingo (16), quando saiu de casa para ir a uma lotérica em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e não retornou. Francisco de Assis, de 69 anos, mora no bairro de Ipitanga.

Segundo a família, Francisco também é analfabeto, o que aumenta a preocupação sobre a possibilidade de ele estar perdido e ter dificuldades para informar o próprio nome, endereço ou pedir ajuda.

Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas

Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas por Reprodução
Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas por Reprodução
Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas por Reprodução
Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas por Reprodução
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Idoso com Alzheimer desaparece após sair para lotérica em Lauro de Freitas por Reprodução

“Isso aumenta nossa preocupação, pois pode estar perdido e ter dificuldade para informar seu nome, endereço ou pedir ajuda”, lamentou a filha do idoso, Flávia Senna.

“Estamos desesperados. Precisamos alcançar o maior número de pessoas possível”, acrescentou.

Francisco foi visto pela última vez por volta das 13h de domingo. O desaparecimento foi registrado na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), que investiga o caso.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar o idoso pode entrar em contato pelos números (71) 99209-0317 ou (71) 98771-0121.

O que fazer em caso de desaparecimento?

Não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma pessoa; procure imediatamente a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) ou ligue para o 190 ou 181 por Divulgação / Ascom-PCBA
Em Salvador: Vá pessoalmente à Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), situada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O atendimento presencial e telefônico funciona 24 horas. por Polícia Civil
No interior e Região Metropolitana: Procure a Delegacia de Polícia Civil mais próxima do local onde o fato ocorreu. por Divulgação
O que levar e informarDocumento de identificação oficial com foto do registrador (preferencialmente parente próximo, cônjuge ou companheiro). por Polícia Civil
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Não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma pessoa; procure imediatamente a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) ou ligue para o 190 ou 181 por Divulgação / Ascom-PCBA

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Desaparecido Alzheimer

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