BAHIA

Idoso com coágulo no cérebro aguarda regulação para UTI: 'Quanto mais demora, mais o quadro se agrava'

Jorge João de Souza está internado na sala vermelha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina, no centro-norte baiano

Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:17

Jorge João de Souza Crédito: Arquivo pessoal

Um idoso de 76 anos, identificado como Jorge João de Souza, está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina, no centro-norte da Bahia, à espera de transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo familiares, ele foi diagnosticado com um coágulo no cérebro e aguarda regulação para uma unidade especializada.

De acordo com relatório médico ao qual o CORREIO teve acesso, Jorge apresenta sinais de déficit neurológico. Entre os sintomas registrados estão incapacidade de identificar objetos devido a um aparente comprometimento visual, alteração visuoespacial com heminegligência à esquerda, déficit motor no lado esquerdo do corpo e redução da força muscular nos membros esquerdos.

A filha do paciente, Ivone Souza, de 41 anos, relatou que os primeiros sintomas surgiram no domingo (7), quando o pai apresentou alterações visuais e fortes dores de cabeça. Inicialmente, ele foi atendido na UPA de Capim Grosso, município vizinho, sendo posteriormente transferido para Jacobina.

“Ele já teve problema de AVC. O quadro se agravou e ele acabou sendo transferido para a sala vermelha”, afirmou.

Segundo Ivone, o pai está sem acompanhante no momento, situação que, na avaliação da família, tem contribuído para o agravamento do seu estado emocional. “Ele não gosta de ir ao hospital. É um estresse para ele, não quer ficar internado. Está sedado, mas fala o tempo todo que quer dormir. A pressão dele fica alta porque ele não quer permanecer lá”, disse.

A filha acredita que o caso do pai demanda uma intervenção cirúrgica. “Quanto mais demorar para conseguir a regulação, mais o quadro pode se agravar, porque ele não pode passar raiva nem ficar nervoso. E ele está ficando nervoso, estressado e com raiva, porque não gosta de hospital”, completou.