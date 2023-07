Idoso de 100 anos que matou homem após testemunhar briga de casal vai a júri popular

O policial militar da reserva de 100 anos que matou um homem a tiros após testemunhas uma briga de casal no Dois de Julho, em 2021, vai a júri popular, decidiu o Tribunal de Justiça da Bahia. Ainda cabe recurso da decisão, divulgada na quarta-feira (12). Ainda em 2021, Emiliano Melo dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público pela morte de Welton Lopes Costa, que aconteceu em 22 de agosto daquele ano. Ele foi denunciado por homicídio com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima em relação a Welton, que foi morto aos 34 anos, e ainda por lesão culposa a Jennifer Carvalho dos Santos, namora de Welton.

O idoso teve prisão domiciliar cumprida no ano do crime. Ele usa tornozeleira eletrônica atualmente.

Conforme consta na denúncia, por volta das 16h do dia do crime, Welton ia para casa acompanhado de sua companheira, Jennifer, quando tiveram um breve desentendimento. Na ocasião, o denunciado, que caminhava atrás do casal, visualizando a cena, perguntou a Jeniffer se algo estava acontecendo e mesmo com a resposta negativa dela, atirou repentinamente contra Welton, atingindo inicialmente sua companheira.