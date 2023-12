Idoso de 87 anos é preso após confessar matar genro a tiros em município baiano

Um idoso de 87 anos foi preso em flagrante no município de Itabuna, na Bahia, como suspeito da morte do genro, que aconteceu na noite de sábado (16). A vítima, identificada como Cristiano Rocha de Matos, de 49 anos, foi morta a tiros, no bairro de Santo Antônio.



Segundo a polícia, o idoso teria confessado o crime. A Polícia Civil da Bahia afirma que, com o idoso, foi apreendida a arma do crime e munições.



"Ele passou por exames de lesões corporais e está a disposição do Poder Judiciário", disse a polícia, em nota. O motivo do crime não foi informado.