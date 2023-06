Idoso é detido após perseguir adolescente em shopping de Salvador

Um idoso de 73 anos foi detido em flagrante após perseguir um adolescente de 13 anos dentro de um shopping, no bairro da Barra, em Salvador. O crime de perseguição aconteceu na noite dessa segunda-feira (26).



Segundo informações da Polícia Civil, o idoso olhou de "modo lascivo" para a garota, acenou em convite e, em seguida, passou a segui-la. De acordo com a Polícia Militar, prepostos da segurança do local contiveram o autor do crime.



Policiais da 11ª CIPM foram acionados pelo shopping e, ao chegaram ao local, o idoso foi reconhecido pela vítima como o autor do assédio. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde o caso foi registrado.