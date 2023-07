Idoso é preso ao entrar em motel com adolescente em Vitória da Conquista

Um idoso de 78 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, em Vitória da Conquista. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava entrando em um motel com um adolescente escondido no carro.



A vítima, de 12 anos, estava escondida no banco traseiro do veículo. O flagrante aconteceu nesse domingo (30).



O Conselho Tutelar foi acionado para atender a ocorrência. A 1ª Delegacia de Vitória da Conquista vai apurar o caso.