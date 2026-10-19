CORPO DE BOMBEIROS

Idoso é resgatado após passar a noite preso em bueiro na Bahia

Caso ocorreu em Barreiras, no oeste do estado

Millena Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 14:53

Idoso é resgatado após passar a noite preso em bueiro Crédito: Corpo de Bombeiros

Um idoso de 80 anos foi resgatado após ficar preso em um bueiro com aproximadamente cinco metros de profundidade, neste domingo (18), em Barreiras, no oeste da Bahia, nas proximidades da BR-242, na saída para Brasília. A ocorrência foi atendida por uma equipe do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17º BBM).

Segundo informações, o idoso havia caído na vala no dia anterior, ao lado de uma concessionária de veículos, e apresentava suspeita de lesões na região dos tornozelos. Os bombeiros realizaram a imobilização da vítima em uma prancha rígida e realizaram a retirada com os cuidados necessários.