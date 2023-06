Idoso preso por perseguir adolescente em shopping é solto

O idoso de 73 anos detido em flagrante após perseguir um adolescente de 13 anos dentro de um shopping, no bairro da Barra, em Salvador, passou por audiência de custódia nesta terça-feira (27) e foi liberado após decisão judicial.



Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição, conhecido como stalking. De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), o idoso olhou de "modo lascivo" para a garota de 13 anos, acenou em convite e, em seguida, passou a segui-la.