EDUCAÇÃO

IF Baiano abre 160 vagas em cursos técnicos gratuitos a distância

Inscrições seguem até 4 de dezembro e aulas começam em 2027

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:48

IF Baiano de Santo Estêvão Crédito: Divulgação

Moradores de Santo Estêvão e região que já concluíram o ensino médio poderão disputar uma das 160 vagas em cursos técnicos gratuitos oferecidos pelo Instituto Federal Baiano (IF Baiano). A instituição abriu inscrições para quatro formações na modalidade de Educação a Distância (EaD), com ingresso previsto para o ano letivo de 2027. Esta é a primeira oferta de cursos técnicos do novo campus no município.

As oportunidades estão distribuídas igualmente entre as quatro opções disponíveis: Técnico em Informática, Técnico em Rede de Computadores, Técnico em Secretariado Escolar e Técnico em Vendas. Cada formação conta com 40 vagas e tem duração de 18 meses.

Como se inscrever

O primeiro passo é acessar o portal da instituição, realizar o cadastro, escolher o processo seletivo e indicar o curso pretendido. Em seguida, o candidato deve preencher o formulário e anexar os documentos exigidos em formato PDF. Entre os arquivos solicitados estão o CPF ou documento de identidade que contenha o número do CPF, além do histórico escolar do ensino médio ou certificado de conclusão obtido pelo Encceja.

Quem não dispõe de acesso à internet ou precisa de orientação para concluir o procedimento poderá buscar atendimento presencial no Campus Santo Estêvão, na Estrada Rio Bahia, sentido Sul, s/n.. O ponto de apoio funcionará entre os dias 16 e 19 de novembro, em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Critérios de seleção e cotas

A classificação dos candidatos será feita pela ordem de conclusão das inscrições. O sistema considera a data e o horário em que o formulário é finalizado. Caso haja empate, terá prioridade o candidato de maior idade.

Cada pessoa poderá concorrer a apenas um dos cursos oferecidos. Depois do encerramento do prazo de inscrição, não será permitida a alteração da formação escolhida.

Do total de oportunidades, 50% são reservadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. A regra também contempla quem concluiu essa etapa pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou por meio de certificação do Encceja.

Dentro das vagas reservadas, há modalidades específicas para pessoas pretas, pardas e indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos autodeclarados pretos ou pardos deverão passar por procedimento de heteroidentificação. Já quem concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência precisará apresentar laudo ou relatório médico que informe o tipo e o grau da deficiência, além do respectivo código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Expansão do IF Baiano na Bahia

A abertura das vagas marca uma nova etapa da implantação do IF Baiano em Santo Estêvão. Antes da oferta dos cursos técnicos, o campus já havia iniciado atividades na região com formações de curta duração na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC).