EDUCAÇÃO

IF Baiano abre 84 vagas para curso gratuito de Auxiliar de Geoprocessamento

Vagas são para o Campus Santo Estêvão

Millena Marques

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14:48

IF Baiano Crédito: Divulgação

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano), por meio do Campus Santo Estêvão, está com inscrições abertas para o curso gratuito de qualificação profissional em Auxiliar de Geoprocessamento. A capacitação integra as ações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e oferece 84 vagas para moradores da região.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de agosto, por meio do formulário eletrônico. As vagas estão distribuídas em duas turmas com 42 alunos cada. As aulas serão presenciais, totalizando 180 horas de formação ao longo de aproximadamente três meses.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter concluído o Ensino Fundamental I, possuir idade mínima de 16 anos e não manter vínculo empregatício formal. A seleção será feita de acordo com a ordem de inscrição. Caso haja empate na disputa pela última vaga disponível, serão adotados os critérios de maior idade e, se necessário, sorteio público.

Além da qualificação gratuita, os estudantes contemplados terão direito a uma bolsa mensal de R$ 250, paga conforme a carga horária cursada em cada mês. Para receber o benefício, será necessário manter frequência mínima de 80% nas atividades.

A formação é voltada para o desenvolvimento de competências ligadas ao geoprocessamento, área que utiliza tecnologias para coleta, organização, análise e representação de informações geográficas. Entre os conteúdos trabalhados estão técnicas e procedimentos aplicados à produção e interpretação de dados espaciais, ferramenta cada vez mais utilizada em setores como agricultura, meio ambiente, planejamento urbano e logística.