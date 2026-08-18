EDUCAÇÃO

Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever

Maior parte das oportunidades é destinada aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio

Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:55

Ifba inscreve para dois cursos superiores Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

O Instituto Federal da Bahia (Ifba) está com inscrições abertas para mais de 5,2 mil vagas em cursos técnicos gratuitos com ingresso previsto para 2027. As oportunidades são destinadas tanto a estudantes que desejam cursar o Ensino Médio integrado à formação técnica quanto a quem já concluiu a educação básica e busca uma qualificação profissional.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro, por meio do site da Fundação CefetMinas ou presencialmente nos campi do Ifba. A taxa de participação é de R$ 75, mas candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que atendam aos critérios estabelecidos no edital podem solicitar isenção.

O pagamento da taxa deve ser feito exclusivamente por boleto bancário. O instituto alerta que não serão aceitos pagamentos via Pix, cartão de crédito, transferência ou depósito.

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Ensino Médio Técnico oferece 3.488 vagas

A maior parte das oportunidades é destinada aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, modalidade voltada para estudantes que concluíram o ensino fundamental e desejam cursar o ensino médio junto com a formação profissional.

Ao todo, são ofertadas 3.488 vagas em 24 municípios baianos: Barreiras, Brumado, Camaçari, Campo Formoso, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jaguaquara, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista.

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva, marcada para o dia 18 de outubro. O resultado está previsto para novembro. Candidatos que necessitem de atendimento especializado poderão solicitar o suporte durante o período de inscrição.

Cursos técnicos para quem já concluiu o Ensino Médio

O Ifba também disponibiliza 1.788 vagas em cursos técnicos subsequentes, destinados a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio até a data da matrícula.

As oportunidades estão distribuídas em 13 cidades: Barreiras, Brumado, Camaçari, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho e Vitória da Conquista.

Diferentemente dos cursos integrados, o ingresso nessa modalidade ocorrerá por sorteio eletrônico, programado para o dia 20 de outubro.