Ilê Oba L’Okê realiza tradicional Festa do Pilão neste sábado (26)

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 21:32
O Ilê Oba L’Okê realiza, neste sábado (26), a partir das 19h30, a tradicional Festa do Pilão, celebração dedicada a Oxaguiã que encerra o ciclo das Águas de Oxalá. Iniciado no dia 11 de setembro, o período reúne 16 dias dedicados aos orixás ligados à criação e à continuidade da vida e representa, para a comunidade, um tempo de renovação da fé e fortalecimento dos laços.
Há mais de 15 anos, as Águas de Oxalá fazem parte do calendário religioso do Ilê Oba L’Okê. Ao longo do ciclo são reverenciados Odùduwà, ligado à criação do mundo; Oxalufã, associado à criação dos seres vivos; e Oxaguiã, que representa a continuidade da vida, a força para seguir em frente e enfrentar os desafios do caminho.
Para o babalorixá Vilson Caetano, filho de Oxaguiã, essa ideia de continuidade está no centro da celebração. “Existe o início, o meio e a continuidade. Oxaguiã é essa continuidade. É a força que nos impulsiona a seguir adiante”. A celebração também reafirma a preservação de saberes e tradições de matriz africana que atravessam gerações.
No Ilê Oba L’Okê, cada ritual mantém vivos conhecimentos, gestos, culinárias, formas de organização e modos de compreender o mundo herdados das tradições africanas.
SERVIÇO
O quê: Festa do Pilão
Quando: 26 de setembro, às 19h30
Onde: Ilê Obá L’Okê
Endereço: Rua Dr. José Carlos Minahim, lote 3, quadra A, Centro, Lauro de Freitas – BA
Orientações ao Público: Para participação na celebração, é obrigatório o uso de roupas brancas. Não será permitida a entrada de pessoas trajando shorts, bermudas ou camisetas. Informações: (71) 99277-1370