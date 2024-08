INCÊNDIO

Incêndio atinge apartamento de idosos no Rio Vermelho

O apartamento de dois idosos foi tomado por um incêndio na tarde desta quinta-feira (29), em Salvador. Ambos os moradores saíram ilesos, segundo o Corpo de Bombeiros. O imóvel fica na Rua Monte Conselho, no bairro do Rio Vermelho.

O Corpo de Bombeiros informou que o apartamento atingido pelo incêndio fica no segundo andar do Condomínio Residência Cidade Sol, próximo à Praia do Buracão. O fogo foi debelado no mesmo dia.