Incêndio destrói madeireira em Barreiras

Um incêndio em vegetação que se alastrou até uma madeireira na cidade de Barreiras, no Oeste da Bahia. O incidente aconteceu nesta terça-feira (22), não houve feridos.



A madeireira fica localizada na Avenida Aylon Macedo, Morada Nobre. Segundo o Corpo de Bombeiros, devido à grande quantidade de madeira armazenada no local, os bombeiros trabalharam até parte da tarde para garantir a extinção completa do fogo.



A operação de combate ao incêndio envolveu dois caminhões do corpo de bombeiros, auxiliados por uma retroescavadeira e dois caminhões-pipa, que ajudaram no resfriamento eficaz da área.