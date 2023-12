Incêndio destrói quarto e hotel precisa ser evacuado na Pituba

Um hotel localizado no bairro da Pituba, em Salvador, precisou ser evacuado depois que um incêndio destruiu um dos quartos e atingiu o corredor do primeiro andar, na manhã deste domingo (3). O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia atuou no combate ao fogo e os demais andares já foram liberados para os hóspedes. A análise inicial da Defesa Civil (Codesal) indica que o incêndio teve início com um curto-circuito em um ar condicionado.



Por volta das 8 horas da manhã, os hóspedes do Hotel Golden Park, localizado na Avenida Manoel Dias, precisaram sair às pressas do estabelecimento. O foco do incêndio teve início nos apartamentos do fundo do primeiro andar e danificou esquadrias e coberturas de gesso, mas não causou danos estruturais. Ninguém se feriu.