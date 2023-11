Incêndio é controlado no Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal

O incêndio que atingiu o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, em Porto Seguro, está controlado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (24) em uma rede social.



No entanto, mesmo com o controle do fogo, o parque alerta para a existência de muitos pontos quentes nas áreas queimadas próximo às florestas, o que pode reacender as chamas.



O trabalho de monitoramento, extinção e resfriamento continua sendo realizado pelos combatentes do ICMBio, PREVFOGO/IBAMA, CBMBA e Brigadistas Voluntários da TI Barra Velha.