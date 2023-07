Um incêndio foi registrado na noite desta segunda-feira (3) em um condomínio no bairro do Horto Florestal.



Não há informações sobre se há vítimas. O fogo, no entanto, já foi debelado, de acordo com informações da Transalvador, que não foi acionada para a interdição da rua.



O Corpo de Bombeiros não deu um retorno até a publicação da matéria.