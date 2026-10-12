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Incêndio em carro deixa duas pessoas mortas na BR-324, em Simões Filho

Ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 09:49

BR-324
BR-324 Crédito: Cleber Carvalho/MT

Duas pessoas morreram após um incêndio em um automóvel na BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta segunda-feira (12). Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 8h, no km 606 da rodovia.

De acordo com a PRF, a equipe ainda estava atendendo à ocorrência, e novas informações eram aguardadas.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do incêndio nem sobre a identidade das vítimas.

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