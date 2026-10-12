Incêndio em carro deixa duas pessoas mortas na BR-324, em Simões Filho

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Esther Morais
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 09:49
Duas pessoas morreram após um incêndio em um automóvel na BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta segunda-feira (12). Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 8h, no km 606 da rodovia.
De acordo com a PRF, a equipe ainda estava atendendo à ocorrência, e novas informações eram aguardadas.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do incêndio nem sobre a identidade das vítimas.