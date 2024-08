ASSENTAMENTO

Incra Bahia cadastrou mais de 6 mil famílias acampadas em 2024

No último mês, a equipe do Incra esteve nos municípios de Ibotirama e Carinhanha, no território de identidade do Velho Chico; Iuiú e Malhada, no Sertão Produtivo; em Cotegipe e Riachão das Neves, no Oeste do estado; e em Abaré, no território de Itaparica.