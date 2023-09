Incra inscreve para 66 vagas em lotes da reforma agrária em três cidades baianas

Vagas são para famílias. Crédito: Divulgação/Incra

As inscrições para 66 vagas para assentamento em três cidades baianas foram abertas nesta terça-feira (12) em duas cidades baianas, Canudos e Juazeiro, e serão abertas na quarta (13) em Sítio do Quinto. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), as famílias serão selecionadas para serem assentadas em lotes de reforma agrária de três assentamentos. A participação é gratuita.



A seleção é para famílias, portanto mais pessoas devem ser beneficiadas. Considerando uma família média com um casal e dois filhos, 264 pessoas podem ser contempladas, por exemplo.

O período de inscrições vai de 12 a 26 de setembro para o assentamento Jacob Guerra, localizado entre Canudos e Uauá, que oferece 27 vagas. Os interessados devem se dirigir a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Canudos, na praça da Matriz, Centro.

No mesmo período podem ser efetuada a participação para as 16 vagas da área de reforma agrária Maria Simões, localizada em Juazeiro. As inscrições são efetuadas na Unidade Avançada Especial do Sertão do Incra, em Petrolina (PE), na Avenida da Integração, 412, Bairro Jardim Colonial.

Já em Sítio do Quinto, entre os dias 13 e 27 de setembro, uma equipe do Incra estará disponível para receber as documentações dos interessados em concorrer às 23 vagas do Zantinha/Maíra. A recepção das documentações dos interessados acontece no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Sítio do Quinto, na Rua Sargento Brígido, nº 58.

Nas três seleções, o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Documentação necessária

Os interessados precisam estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do governo federal e devem apresentar os documentos exigidos pelos editais, como CPF e documento de identificação civil com foto, podendo ser carteira de identidade, de trabalho ou de motorista.

É essencial comprovar o estado civil: solteiro, casado, união estável ou viúvo. A omissão nesse quesito pode levar à exclusão do processo seletivo.

Também são exigidos os extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e do CadÚnico. O candidato ainda precisa apresentar os documentos oficiais dos demais membros da unidade familiar.

Critérios de pontuação

A classificação do candidato depende da pontuação obtida. Conta a comprovação de residência no município onde está localizado o assentamento ou em municípios vizinhos. Quanto mais tempo de residência, mais pontos são recebidos.

A experiência no trabalho no campo é outro critério que pode aumentar a pontuação do candidato, mas é necessário comprovar essa experiência. Mulheres chefes de família também recebem mais pontos, mediante comprovação.

Seleções

Esses processos seletivos fazem parte dos 14 certames que estão em andamento no Incra para a seleção de famílias a serem assentadas em 427 lotes de reforma agrária na Bahia.