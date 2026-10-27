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Inema alerta: céu nublado não protege contra radiação solar; veja riscos e cuidados

Raios ultravioletas atravessam as nuvens e podem provocar queimaduras, envelhecimento precoce e câncer de pele

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:30

Salvador tem tempo nublado
Salvador tem tempo nublado Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O céu encoberto por nuvens pode transmitir uma falsa sensação de proteção contra os raios solares. Mesmo em dias nublados, a radiação ultravioleta (UV) consegue atravessar as nuvens e atingir a superfície terrestre, oferecendo riscos à saúde, principalmente à pele e aos olhos. O alerta é do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que recomenda manter os cuidados com a exposição solar independentemente das condições do tempo. A exposição excessiva pode provocar queimaduras, envelhecimento precoce da pele, aumentar o risco de câncer de pele e causar danos à visão.

céu nublado não protege contra radiação solar; veja riscos e cuidados

Tempo nublado por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Tempo nublado em Salvador por Divulgação/SEMA
Salvador tem tempo nublado por Arisson Marinho / CORREIO
Tempo nublado no bairro da Federação por Tharsila Prates
Céu nublado em Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Tempo nublado em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Tempo nublado em Salvador na manhã de 20 de dezembro de 2023 por Paula Froes/CORREIO
Capital deve ter céu nublado a parcialmente nublado nesta quarta (21) por Arisson Marinho/CORREIO
Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador por Marina Silva
Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador por Marina Silva
Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador por Marina Silva
Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador por Marina Silva
Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador por Marina Silva
Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador por Marina Silva
Capital deve ter céu nublado a parcialmente nublado nesta quarta (21) por Arisson Marinho/CORREIO
Dia nublado em 2021, quando a pandemia impedia grandes aglomerações por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Tempo nublado, com temperatura amena, na Barra por Foto: Evandro Veiga/CORREIO
Jovem aproveita o pouco de sol durante um dia nublado no Hyde Park por Saeed Khan/AFP
Tempo nublado no Dois de Fevereiro em 2016 por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
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Tempo nublado por Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Segundo o meteorologista Thiago Barros, da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (Cocep) do Inema, embora a camada de ozônio absorva parte da radiação ultravioleta, ela não impede completamente sua chegada à superfície. O mesmo ocorre com as nuvens, cuja capacidade de bloquear os raios varia conforme a espessura, a altitude e o tipo de formação. “Por isso que, em dias nublados, não é garantia de que não tenhamos excesso de radiação ultravioleta na superfície. O protetor solar e os óculos são indispensáveis, mesmo em dias nublados”, reforça. Entre as recomendações estão o uso de protetor solar, óculos escuros com proteção UV, chapéus e roupas que reduzam a exposição da pele, além de evitar permanecer ao ar livre por períodos prolongados nos horários de maior intensidade da radiação.

O meteorologista também chama a atenção para o chamado meio-dia solar, momento em que o Sol atinge sua maior altura no céu, que nem sempre coincide com o meio-dia marcado pelo relógio. “Evitar, principalmente, próximo do meio-dia solar, que é onde temos a maior quantidade de radiação disponível”, orienta. O Inema monitora o Índice de Radiação Ultravioleta (IUV), indicador que mede a intensidade dos raios UV que atingem a superfície terrestre. Conforme a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice apresenta cinco níveis de risco: baixo, moderado, alto, muito alto e extremo. As informações podem ser consultadas no portal oficial do Inema, na seção de monitoramento ambiental.

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