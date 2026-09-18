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Inema alerta para risco de chuva e alagamentos entre Salvador e Sul da Bahia

Aviso é válido para as próximas 24 horas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:35

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Pancadas de chuva podem ocorrer em áreas entre Salvador e o Sul da Bahia nas próximas 24 horas, de acordo com o alerta emitido pela Sala de Situação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) na tarde desta sexta-feira (18).

De acordo com o Inema, a passagem de uma frente fria pelo litoral baiano deve aumentar as instabilidades, favorecendo pancadas de chuva em diversas localidades. A combinação com o fluxo de umidade dos ventos marítimos também pode intensificar a nebulosidade e provocar alagamentos pontuais em áreas urbanas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Previsão

A previsão para este sábado (19) indica aumento da instabilidade em Salvador e no Recôncavo, com possibilidade de chuva moderada ao longo do dia. Também há previsão de chuva a qualquer momento no Litoral Norte e de chuva isolada em partes da Chapada Diamantina.

No domingo (20), o afastamento do sistema frontal deve reduzir gradualmente as condições para chuva no litoral. Ainda assim, podem ocorrer pancadas fracas e isoladas em Salvador, na Região Metropolitana, no Recôncavo e no Litoral Norte, além de pontos da Chapada Diamantina.

No Oeste e no Vale do São Francisco, a previsão é de predomínio de sol e baixos índices de umidade relativa do ar, com temperaturas elevadas.

O Estado de Atenção é adotado para regiões com chuvas frequentes ou previsão de precipitações capazes de provocar alagamentos e pequenos transtornos durante a validade do boletim.

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Orientações à população

Durante a ocorrência de tempestades e rajadas de vento, a população deve evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a ocorrência de tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Tags:

Bahia

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