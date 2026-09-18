Inema alerta para risco de chuva e alagamentos entre Salvador e Sul da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:35
Pancadas de chuva podem ocorrer em áreas entre Salvador e o Sul da Bahia nas próximas 24 horas, de acordo com o alerta emitido pela Sala de Situação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) na tarde desta sexta-feira (18).
De acordo com o Inema, a passagem de uma frente fria pelo litoral baiano deve aumentar as instabilidades, favorecendo pancadas de chuva em diversas localidades. A combinação com o fluxo de umidade dos ventos marítimos também pode intensificar a nebulosidade e provocar alagamentos pontuais em áreas urbanas.
O que fazer durante o temporal?
A previsão para este sábado (19) indica aumento da instabilidade em Salvador e no Recôncavo, com possibilidade de chuva moderada ao longo do dia. Também há previsão de chuva a qualquer momento no Litoral Norte e de chuva isolada em partes da Chapada Diamantina.
No domingo (20), o afastamento do sistema frontal deve reduzir gradualmente as condições para chuva no litoral. Ainda assim, podem ocorrer pancadas fracas e isoladas em Salvador, na Região Metropolitana, no Recôncavo e no Litoral Norte, além de pontos da Chapada Diamantina.
No Oeste e no Vale do São Francisco, a previsão é de predomínio de sol e baixos índices de umidade relativa do ar, com temperaturas elevadas.
O Estado de Atenção é adotado para regiões com chuvas frequentes ou previsão de precipitações capazes de provocar alagamentos e pequenos transtornos durante a validade do boletim.
Durante a ocorrência de tempestades e rajadas de vento, a população deve evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a ocorrência de tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.