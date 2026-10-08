ALTAS TEMPERATURAS

Inema alerta para calor acima de 41 °C e umidade abaixo de 15% na Bahia; veja previsão

Também há baixa possibilidade de chuva na maior parte do estado

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:14

Calor ficará insuportável Crédito: Shutterstock

Os próximos dez dias devem ser marcados por calor intenso, baixa umidade do ar e pouca possibilidade de chuva na maior parte da Bahia, segundo o monitoramento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Em algumas localidades do centro-oeste baiano, as temperaturas máximas podem ultrapassar os 41 °C, enquanto a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 15%, condição considerada bastante crítica e que aumenta o risco de incêndios florestais e de agravos à saúde da população.

O cenário mais seco deve predominar até o início da segunda quinzena de outubro. Entre os dias 10 e 15, a previsão do instituto indica tempo predominantemente seco em grande parte do estado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em áreas do centro-leste, sem expectativa de volumes significativos. As temperaturas devem permanecer elevadas.

Cidades mais quentes da Bahia 1 de 5

A partir do dia 17, há previsão de ocorrência de chuvas em áreas da metade sul e do oeste da Bahia. Entre os dias 15 e 20, a tendência é de aumento da instabilidade no centro-oeste, com possibilidade de volumes mais expressivos no oeste, enquanto o centro-leste ainda deve registrar chuvas fracas e isoladas.

Para o meteorologista e coordenador de Estudos de Clima e Projetos Especiais do Inema, Aldírio Almeida, o comportamento previsto está relacionado ao período de transição do regime de chuvas na Bahia.

“Esse período entre setembro e novembro marca o fim das chuvas mais frequentes no setor leste e o início da estação chuvosa no centro-sul e no oeste baiano. É um período de transição, em que as condições atmosféricas podem variar bastante entre as diferentes regiões do estado”, explica.

O meteorologista aponta ainda que a previsão climática para o trimestre indica maior probabilidade de volumes de chuva abaixo da média histórica no centro-sul. No centro-norte e no nordeste baiano, o período corresponde à estação seca climatológica, com menor expectativa de precipitações.

El Niño influencia o clima na Bahia

As condições do Oceano Pacífico também influenciam o cenário. As temperaturas da superfície do mar no Pacífico leste apresentam anomalias fortes, mantendo a atuação do El Niño durante o trimestre. O fenômeno altera padrões de circulação atmosférica e pode influenciar a distribuição das chuvas e das temperaturas.

Na Bahia, a previsão indica temperaturas acima da média durante o período. Ao mesmo tempo, as condições do Atlântico Tropical apresentam um padrão que pode favorecer a ocorrência de chuvas em partes do Nordeste, incluindo a Bahia, especialmente à medida que a estação chuvosa avança em algumas regiões.

Para a população, o cenário exige atenção especialmente nos próximos dias, devido à combinação de calor elevado, ar muito seco e maior risco de incêndios em áreas com menor disponibilidade de água na vegetação. A previsão de chuva para a segunda quinzena pode trazer algum alívio, mas não representa uma mudança uniforme das condições em todo o estado.