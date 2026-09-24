CHUVA FORTE

Inema emite alerta de granizo, pancadas de chuva e trovoadas na Bahia; veja regiões afetadas

Fenômeno deve ocorrer pela tarde e noite

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:02

Inema emite alerta de granizo, pancadas de chuva e trovoadas na Bahia; veja regiões afetadas Crédito: Reprodução / Redes sociais

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) emitiu um alerta para possibilidade de granizo em cidades do Sudoeste e Oeste da Bahia nesta quinta-feira (24). A previsão indica que o fenômeno pode ocorrer principalmente nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais, entre a tarde e a noite, acompanhado de pancadas de chuva e rajadas de vento.

Segundo o Inema, a combinação do calor intenso com áreas organizadas de instabilidade favorece a ocorrência do fenômeno.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na Chapada Diamantina, também são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento em pontos isolados. Para a região, no entanto, não há indicação de granizo.

Segundo a previsão, a possibilidade de granizo é localizada e não significa que todas as cidades próximas à divisa com Minas Gerais terão registro do fenômeno. O Inema esclarece ainda que a ocorrência de granizo no Nordeste é mais comum do que se imagina. Os episódios registrados na região costumam apresentar pedras de pequeno tamanho e não oferecem riscos de danos estruturais.

No Extremo Sul, a atuação de um sistema frontal aumenta as condições de chuva nesta quinta-feira. No Baixo Sul e no Litoral Norte, a brisa marítima favorece pancadas rápidas e isoladas, com baixo acumulado.

Em Salvador, Região Metropolitana e no Recôncavo, a previsão é de aumento da nebulosidade pela manhã, com possibilidade de chuva passageira e redução das instabilidades ao longo do dia.

Nas demais regiões, o tempo deve variar entre sol e nuvens, sem expectativa de chuva.

Na sexta-feira (25), as áreas de instabilidade entre a Chapada Diamantina e o Oeste continuam favorecendo pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados. No litoral, a brisa marítima mantém a possibilidade de chuva rápida.