CALOR INTENSO

Inema prevê temperaturas de até 41°C e temporais na Bahia; confira áreas afetadas

Previsão indica chuvas com raios e rajadas de vento em diversas regiões do estado até domingo (18)

Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:34

Calor Crédito: Shutterstock

A Bahia deve registrar chuvas fortes, possibilidade de temporais e temperaturas de até 41°C neste fim de semana. Segundo a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as instabilidades devem ganhar força a partir desta sexta-feira (16), principalmente no Extremo Sul, no Sudoeste, na Chapada Diamantina e em áreas do Oeste e do Vale do São Francisco.

As chuvas podem vir acompanhadas de raios, trovoadas e rajadas de vento. Diante das condições meteorológicas, o órgão não descarta a emissão de alertas relacionados às precipitações.

O que fazer em caso de tempestade? 1 de 5

Nesta sexta (16), as instabilidades devem se intensificar no Extremo Sul e no Sudoeste, com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Também há previsão de chuvas isoladas no Baixo Sul, na Chapada Diamantina e na região do São Francisco. No Oeste, as instabilidades diminuem, mas ainda podem ocorrer pancadas com descargas elétricas.

Em Salvador, na Região Metropolitana, no Recôncavo e no Litoral Norte, o dia deve ter variação de nebulosidade, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, principalmente nas primeiras horas da manhã.

No Norte, no Nordeste e nas demais áreas do estado, o calor deve predominar, embora não esteja descartada a ocorrência de chuva isolada.

No sábado (17), as áreas de instabilidade devem avançar pelo Extremo Sul, Sudoeste, Chapada Diamantina, região do São Francisco e partes do Norte e do Oeste. Nessas localidades, há possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e descargas elétricas.

Na capital baiana, na Região Metropolitana e no Recôncavo, a brisa marítima pode favorecer chuvas rápidas e isoladas, sobretudo nas primeiras horas da manhã.

No Nordeste, as temperaturas devem permanecer elevadas, com possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia. Nas demais regiões, a previsão é de sol com variação de nebulosidade e sem expectativa de chuva.

No domingo (18), a atuação de um sistema frontal deve ampliar as áreas de instabilidade em grande parte da Bahia. São esperadas pancadas de chuva ao longo do dia, que podem vir acompanhadas de raios e trovoadas.

Os maiores acumulados são previstos para o Extremo Sul, o Baixo Sul, o Sudoeste, a Chapada Diamantina, a região do São Francisco e partes do Oeste.

Em Salvador, na Região Metropolitana, no Recôncavo e no Litoral Norte, podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas, com possibilidade de aumento de intensidade ao longo do dia. Nas demais regiões, o sol deve aparecer entre nuvens, com possibilidade de chuva, mas sem previsão de grandes acumulados.

Oeste registra quase 100 mm de chuva em 24 horas

Entre as 9h de quinta-feira (15) e as 9h desta sexta-feira (16), os maiores volumes de chuva registrados nos postos monitorados pelo Inema foram observados no Oeste baiano.

Barreiras acumulou 92 milímetros, seguida por Riachão das Neves, com 49,6 mm; São Desidério, com 30,8 mm; e Luís Eduardo Magalhães, com 25,4 mm. Nos demais postos monitorados, os volumes ficaram abaixo de 25 mm.

Temperaturas podem chegar a 41°C

O calor deve continuar intenso em diferentes regiões do estado. Nesta sexta-feira, as máximas podem chegar a 41°C em Paulo Afonso e Remanso. Juazeiro pode registrar 40°C, enquanto Senhor do Bonfim e Morro do Chapéu têm previsão de até 39°C.

No sábado, Paulo Afonso poderá voltar a registrar máxima de 41°C. Feira de Santana e Vitória da Conquista podem chegar a 38°C.

Já no domingo, a previsão indica máxima de 40°C em Paulo Afonso. Feira de Santana pode registrar 37°C, enquanto Barreiras deve chegar a 38°C.