VEJA VÍDEO

Influenciador baiano relata episódio de racismo após ser confundido com funcionário em resort de luxo

Relato foi compartilhado nas redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 14:44

Caso foi registrado durante viagem na Bahia Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador e humorista baiano Tiago Souza, que possui mais de 2,2 milhões de seguidores, usou as redes sociais para relatar um episódio de racismo vivido durante uma hospedagem em um resort de luxo neste final de semana.

Em vídeos publicados no sábado (23), Tiago contou que caminhava em direção ao quarto do hotel quando foi abordado por um homem branco, aparentando estar embriagado. Segundo o humorista, o desconhecido insistiu em perguntar se ele era o DJ do local. Tiago estava acompanhado da esposa e também influenciadora Sheuba.

O influenciador afirmou que respondeu dizendo que era comediante, mas percebeu, logo depois, que a abordagem havia sido motivada por um julgamento racial. “Na hora, a gente sempre fica sem saber o que falar”, desabafou.

Sheuba e Tiago Souza 1 de 8

Tiago relatou ainda que conversou sobre a situação com a esposa e refletiu sobre como episódios desse tipo costumam ser minimizados por quem nunca passou por discriminação racial.