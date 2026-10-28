POLÍCIA

Influenciador com 265 mil seguidores é preso por suspeita de dupla tentativa de homicídio em Feira de Santana

Kawan Paim Magalhães tem 22 anos

Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:15

Kawan Paim Magalhães Crédito: Reprodução/Instagram

Um influenciador de 22 anos, identificado como Kawan Paim Magalhães, foi preso por suspeita de dupla tentativa de homicídio nesta quarta-feira (28), no bairro Muchila, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A prisão ocorreu durante a Operação Zero Grau, deflagrada pela Polícia Civil.

O crime ocorreu em agosto deste ano, no centro da cidade, quando as duas vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo efetuados por dois homens em uma motocicleta.

De acordo com as investigações, o suspeito planejou o crime e pilotou a motocicleta utilizada na ação criminosa. O investigado, que atua como influenciador digital e trabalha com rifas digitais e jogos de azar, também foi alvo de mandados de busca e apreensão.

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Ao todo, foram cumpridos cinco mandados em residências ligadas a ele, que resultaram na apreensão de aparelhos celulares, um simulacro de fuzil e uma balança de precisão. Durante a ação, um familiar do investigado, de 21 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de munição e acessório de arma de fogo.

Os dois homens foram encaminhados à unidade policial e permanecem custodiados à disposição da Justiça. As diligências investigativas continuam para localizar outro suspeito de participação no crime e esclarecer os fatos.