Inglês, Excel, fotografia ... Instituto abre 320 vagas para cursos de férias gratuitos

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), que atua nos bairros do entorno do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio) e Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange), está com 320 vagas abertas para cursos gratuitos de férias, direcionados para jovens a partir de 15 anos, matriculados no Ensino Médio em escola pública.



Com foco em elevação da escolaridade e incentivo ao empreendedorismo, são cursos como Excel para o Mundo do Trabalho, Inglês para Enem, Destrava para falar em público, Escrita Criativa, Financiamento a Projetos Culturais, Noções de Informática, Fotografia para empreendedores, dentre outros. As inscrições vão até a próxima sexta-feira (7) clicando aqui e aqui e as aulas são a partir de 10 de julho, a depender do curso escolhido.