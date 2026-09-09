PREVISÃO DO TEMPO

Inmet alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h em 23 cidades da Bahia

Aviso de perigo potencial é válido até o fim desta quarta-feira (9)

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:19

Eunápolis Crédito: Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 23 municípios da Bahia. O aviso, classificado com grau de severidade de perigo potencial, é válido até as 23h59 desta quarta-feira (9).

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as cidades baianas incluídas no alerta estão Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Eunápolis, Itamaraju, Mucuri, Porto Seguro, Prado e Teixeira de Freitas.

O Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Confira as cidades da Bahia sob alerta: