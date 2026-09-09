Inmet alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h em 23 cidades da Bahia

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Esther Morais
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:19
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 23 municípios da Bahia. O aviso, classificado com grau de severidade de perigo potencial, é válido até as 23h59 desta quarta-feira (9).
De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.
Há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Entre as cidades baianas incluídas no alerta estão Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Eunápolis, Itamaraju, Mucuri, Porto Seguro, Prado e Teixeira de Freitas.
O Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Mascote, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Teixeira de Freitas e Vereda.