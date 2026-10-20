TEMPORAL

Inmet aumenta alerta de perigo para chuvas fortes e ventos de até 100 km/h na Bahia; saiba onde

Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em áreas vulneráveis

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06:42

Inmet aumenta alerta de perigo para chuvas fortes e ventos de até 100 km/h na Bahia; saiba quais Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que representa perigo, para acumulado de chuva em 23 municípios da Bahia nesta terça-feira (20). O aviso começou à 0h01 e segue válido até as 23h59.

A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Segundo o órgão, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades que possuem áreas de risco.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O alerta também abrange municípios de Minas Gerais. Na Bahia, as áreas afetadas ficam no Sul Baiano e no Centro-Sul Baiano.

As cidades da Bahia em alerta são: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Itarantim, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.

Orientações durante o alerta

O Inmet recomenda evitar enfrentar o mau tempo e observar possíveis alterações em encostas. Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.