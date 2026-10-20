Inmet aumenta alerta de perigo para chuvas fortes e ventos de até 100 km/h na Bahia; saiba onde

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Esther Morais
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06:42
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que representa perigo, para acumulado de chuva em 23 municípios da Bahia nesta terça-feira (20). O aviso começou à 0h01 e segue válido até as 23h59.
A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Segundo o órgão, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades que possuem áreas de risco.
O que fazer durante o temporal?
O alerta também abrange municípios de Minas Gerais. Na Bahia, as áreas afetadas ficam no Sul Baiano e no Centro-Sul Baiano.
As cidades da Bahia em alerta são: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Itarantim, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.
O Inmet recomenda evitar enfrentar o mau tempo e observar possíveis alterações em encostas. Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em caso de inundação, os moradores devem proteger seus pertences da água, utilizando sacos plásticos. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.