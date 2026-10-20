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Inmet aumenta alerta de perigo para chuvas fortes e ventos de até 100 km/h na Bahia; saiba onde

Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em áreas vulneráveis

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06:42

Inmet aumenta alerta de perigo para chuvas fortes e ventos de até 100 km/h na Bahia; saiba quais
Inmet aumenta alerta de perigo para chuvas fortes e ventos de até 100 km/h na Bahia; saiba quais Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que representa perigo, para acumulado de chuva em 23 municípios da Bahia nesta terça-feira (20). O aviso começou à 0h01 e segue válido até as 23h59.

A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Segundo o órgão, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades que possuem áreas de risco.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O alerta também abrange municípios de Minas Gerais. Na Bahia, as áreas afetadas ficam no Sul Baiano e no Centro-Sul Baiano.

As cidades da Bahia em alerta são: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Itarantim, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.

Orientações durante o alerta

O Inmet recomenda evitar enfrentar o mau tempo e observar possíveis alterações em encostas. Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de inundação, os moradores devem proteger seus pertences da água, utilizando sacos plásticos. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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Chuva Inmet

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