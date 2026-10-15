Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet aumenta nível de perigo para tempestade com ventos de até 100 km/h na Bahia

Alerta laranja prevê chuva de até 100 mm por dia e possibilidade de queda de granizo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:06

Luís Eduardo Magalhães
Luís Eduardo Magalhães Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o nível de alerta para tempestades em oito cidades da Bahia nesta quinta-feira (15). Os municípios estão sob aviso laranja, que indica perigo, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou à 0h01 e segue válido até as 23h59 desta quinta-feira. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos com velocidade entre 60 e 100 km/h.

O que fazer em caso de tempestade?

Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia
Desligue aparelhos elétricos e evite contato com fios ou equipamentos energizados por Marcelo Camatgo/Agência Brasil
Não se abrigue sob árvores nem perto de outdoors, postes ou torres por Reprodução/Thiago Vinicios
Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas por Shutterstock
Acompanhe alertas oficiais e acione Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências por Reprodução
1 de 5
Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia

O instituto também aponta riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Veja as cidades baianas sob alerta laranja:

Cocos

Coribe

Correntina

Feira da Mata

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Mucuri

São Desidério

Além da Bahia, o aviso de tempestade abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Espírito Santo, Tocantins, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Durante rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Mais recentes

Imagem - Leilão do Bradesco pode reduzir lances em até R$ 263 mil; casa em Feira de Santana está na lista

Leilão do Bradesco pode reduzir lances em até R$ 263 mil; casa em Feira de Santana está na lista
Imagem - Pai de bebê sequestrado na Bahia diz que filho seria usado em ritual de magia e não reconheceu a mãe

Pai de bebê sequestrado na Bahia diz que filho seria usado em ritual de magia e não reconheceu a mãe
Imagem - Concluir a Fiol e duplicar a BR-242: em Barreiras, ACM Neto promete empenho de Flávio para destravar obras na Bahia

Concluir a Fiol e duplicar a BR-242: em Barreiras, ACM Neto promete empenho de Flávio para destravar obras na Bahia