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Inmet aumenta nível de perigo para tempestade com ventos de até 100 km/h na Bahia

Alerta laranja prevê chuva de até 100 mm por dia e possibilidade de queda de granizo

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:06

Luís Eduardo Magalhães Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o nível de alerta para tempestades em oito cidades da Bahia nesta quinta-feira (15). Os municípios estão sob aviso laranja, que indica perigo, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou à 0h01 e segue válido até as 23h59 desta quinta-feira. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos com velocidade entre 60 e 100 km/h.

O que fazer em caso de tempestade? 1 de 5

O instituto também aponta riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Veja as cidades baianas sob alerta laranja:

Cocos

Coribe

Correntina

Feira da Mata

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Mucuri

São Desidério

Além da Bahia, o aviso de tempestade abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Espírito Santo, Tocantins, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Durante rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.