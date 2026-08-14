CLIMA

Inmet eleva nível de perigo para a saúde por baixa umidade em 103 cidades baianas

Alerta prevê umidade relativa do ar entre 20% e 12% e também indica risco de incêndios florestais

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:24

Barreiras Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou para o nível de perigo o alerta de baixa umidade que atinge 103 municípios da Bahia. O aviso começou às 12h desta sexta-feira (14) e permanece válido até as 18h de sábado (15).

De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 12% nas áreas sob alerta. A condição representa risco à saúde, com possibilidade de ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz, além de aumentar o risco de incêndios florestais.

O alerta contempla municípios das regiões Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro Sul Baiano.

Veja os municípios baianos sob alerta

América Dourada, Angical, Baianópolis, Barra, Barra do Mendes, Barreiras, Barro Alto, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Caculé, Caetité, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canápolis, Canarana, Candiba, Carinhanha, Casa Nova, Catolândia, Caturama, Central, Cocos, Condeúba, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Érico Cardoso, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Gentio do Ouro, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibipeba, Ibipitanga, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, João Dourado, Juazeiro, Jussara, Lagoa Real, Lapão, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macaúbas, Malhada, Mansidão, Matina, Morpará, Morro do Chapéu, Mortugaba, Muquém do São Francisco, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Ourolândia, Palmas de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pilão Arcado, Pindaí, Presidente Dutra, Remanso, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, São Gabriel, Seabra, Sebastião Laranjeiras, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Sobradinho, Souto Soares, Tabocas do Brejo Velho, Tanque Novo, Uibaí, Umburanas, Urandi, Wanderley e Xique-Xique.

O Inmet orienta a população a beber bastante líquido, evitar atividades físicas e reduzir a exposição ao sol durante os horários mais quentes do dia. Também é recomendado utilizar hidratante para a pele e umidificar os ambientes.