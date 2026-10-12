Inmet emite alerta de baixa umidade para a Bahia e outros 12 estados

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Esther Morais
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07:28
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade válido até as 23h59 de terça-feira (13). O aviso começou no domingo (11), às 10h18, e abrange municípios da Bahia e de outros estados brasileiros.
Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30% durante o período. O cenário representa baixo risco de incêndios florestais e de problemas à saúde.
Cidades mais quentes da Bahia
Na Bahia, as áreas afetadas incluem regiões como o Centro-Sul, o Vale São-Franciscano, o Centro-Norte, o Extremo Oeste e o Nordeste do estado.
Além da Bahia, o alerta abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Paraíba e Sergipe. O Distrito Federal também está entre as áreas afetadas pelo aviso de baixa umidade do Inmet.
Durante o período de baixa umidade, o Inmet orienta a população a:
Beber bastante líquido;
Evitar desgaste físico nas horas mais secas;
Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Em caso de necessidade, a população pode buscar orientações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.