RISCO

Inmet emite alerta de baixa umidade para a Bahia e outros 12 estados

Aviso de perigo potencial prevê umidade relativa do ar entre 20% e 30% até terça-feira (13)

Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07:28

A Defesa Civil declarou estado de alerta no Distrito Federal por causa da baixa umidade do ar Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade válido até as 23h59 de terça-feira (13). O aviso começou no domingo (11), às 10h18, e abrange municípios da Bahia e de outros estados brasileiros.

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30% durante o período. O cenário representa baixo risco de incêndios florestais e de problemas à saúde.

Cidades mais quentes da Bahia 1 de 5

Na Bahia, as áreas afetadas incluem regiões como o Centro-Sul, o Vale São-Franciscano, o Centro-Norte, o Extremo Oeste e o Nordeste do estado.

Além da Bahia, o alerta abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Paraíba e Sergipe. O Distrito Federal também está entre as áreas afetadas pelo aviso de baixa umidade do Inmet.

Durante o período de baixa umidade, o Inmet orienta a população a:

Beber bastante líquido;

Evitar desgaste físico nas horas mais secas;

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.