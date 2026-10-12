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Inmet emite alerta de baixa umidade para a Bahia e outros 12 estados

Aviso de perigo potencial prevê umidade relativa do ar entre 20% e 30% até terça-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07:28

A Defesa Civil declarou estado de alerta no Distrito Federal por causa da baixa umidade do ar
A Defesa Civil declarou estado de alerta no Distrito Federal por causa da baixa umidade do ar Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade válido até as 23h59 de terça-feira (13). O aviso começou no domingo (11), às 10h18, e abrange municípios da Bahia e de outros estados brasileiros.

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30% durante o período. O cenário representa baixo risco de incêndios florestais e de problemas à saúde.

Cidades mais quentes da Bahia

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 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura

Na Bahia, as áreas afetadas incluem regiões como o Centro-Sul, o Vale São-Franciscano, o Centro-Norte, o Extremo Oeste e o Nordeste do estado.

Além da Bahia, o alerta abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Paraíba e Sergipe. O Distrito Federal também está entre as áreas afetadas pelo aviso de baixa umidade do Inmet.

Durante o período de baixa umidade, o Inmet orienta a população a:

Beber bastante líquido;

Evitar desgaste físico nas horas mais secas;

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em caso de necessidade, a população pode buscar orientações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

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