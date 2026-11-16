Inmet emite alerta de chuva forte com granizo na Bahia e em outros 17 estados; confira previsão

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Esther Morais
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06:24
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para a Bahia e outros 17 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O aviso é válido durante toda esta segunda-feira (16), até as 23h59, e prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.
De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.
O que fazer em caso de tempestade?
O alerta é classificado como perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do Inmet. Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Na Bahia, as áreas afetadas incluem regiões como o Centro-Sul, o Vale São-Franciscano, o Nordeste, o Centro-Norte, o Sul, o Extremo Oeste e a Região Metropolitana de Salvador.
Moradores de diferentes municípios baianos relataram episódios de chuva de granizo no fim da tarde de sábado (14). Há registros em cidades como Santo Estêvão e Cabaceiras do Paraguaçu. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos do fenômeno e relataram susto com a intensidade da chuva e o impacto das pedras de gelo nos telhados.
Além da Bahia, o aviso abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rondônia, Amazonas, Ceará e Sergipe, além do Distrito Federal.