Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta de chuva forte com granizo na Bahia e em outros 17 estados; confira previsão

Aviso de perigo potencial é válido nesta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06:24

Chuva de granizo atinge cidades da Bahia e assusta moradores neste sábado
Chuva de granizo atinge cidades da Bahia  Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para a Bahia e outros 17 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O aviso é válido durante toda esta segunda-feira (16), até as 23h59, e prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

O que fazer em caso de tempestade?

Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia
Desligue aparelhos elétricos e evite contato com fios ou equipamentos energizados por Marcelo Camatgo/Agência Brasil
Não se abrigue sob árvores nem perto de outdoors, postes ou torres por Reprodução/Thiago Vinicios
Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas por Shutterstock
Acompanhe alertas oficiais e acione Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências por Reprodução
1 de 5
Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia

O alerta é classificado como perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do Inmet. Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Na Bahia, as áreas afetadas incluem regiões como o Centro-Sul, o Vale São-Franciscano, o Nordeste, o Centro-Norte, o Sul, o Extremo Oeste e a Região Metropolitana de Salvador.

Moradores de diferentes municípios baianos relataram episódios de chuva de granizo no fim da tarde de sábado (14). Há registros em cidades como Santo Estêvão e Cabaceiras do Paraguaçu. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos do fenômeno e relataram susto com a intensidade da chuva e o impacto das pedras de gelo nos telhados.

Além da Bahia, o aviso abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rondônia, Amazonas, Ceará e Sergipe, além do Distrito Federal.

Tags:

Chuva de Granizo

Mais recentes

Imagem - Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador

Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador
Imagem - Conjuntivite: o que está por trás da vermelhidão, coceira e secreção nos olhos

Conjuntivite: o que está por trás da vermelhidão, coceira e secreção nos olhos
Imagem - Sorotipo 3 da dengue avança no Brasil e acende alerta às vésperas do verão; entenda por que uma nova infecção pode ser mais perigosa

Sorotipo 3 da dengue avança no Brasil e acende alerta às vésperas do verão; entenda por que uma nova infecção pode ser mais perigosa