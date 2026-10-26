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Inmet emite alerta de tempestade com granizo para a Bahia e outros 15 estados; veja previsão

Aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira (26) e prevê chuvas intensas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 06:23

Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h para Bahia e outros 17 estados
Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para a Bahia e outros 15 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira (26) e prevê chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Na Bahia, o alerta abrange as regiões Centro-Sul Baiano, Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro-Norte Baiano.

O que fazer em caso de tempestade?

Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia
Desligue aparelhos elétricos e evite contato com fios ou equipamentos energizados por Marcelo Camatgo/Agência Brasil
Não se abrigue sob árvores nem perto de outdoors, postes ou torres por Reprodução/Thiago Vinicios
Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas por Shutterstock
Acompanhe alertas oficiais e acione Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências por Reprodução
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Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia

Além da Bahia, o alerta abrange áreas do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Tocantins e Rondônia, além do Distrito Federal.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Durante o alerta, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Inmet

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