CHUVAS FORTES

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 200 municípios da Bahia; veja lista

Aviso de perigo potencial é válido até as 23h59 desta segunda-feira (9)

Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:07

Chuva de granizo em Xique-Xique Crédito: Reprodução/Rede Social (dezembro/2025)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para municípios da Bahia. O aviso, classificado como de perigo potencial, começou à 0h01 desta segunda-feira (9) e segue válido até as 23h59.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na Bahia, estão na lista do alerta os municípios de Abaíra, Aiquara, Alcobaça, Almadina, Amargosa, Anagé, Andaraí, Angical, Apuarema, Aracatu, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal, Baianópolis, Barra, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barra do Rocha, Barreiras, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejões, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Brumado, Buerarema, Caatiba, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Caculé, Caetanos, Caetité, Cairu, Camacan, Camaçari, Camamu, Canápolis, Canavieiras, Candeias, Candiba, Cândido Sales, Caraíbas, Caravelas, Carinhanha, Castro Alves, Catolândia, Caturama, Coaraci, Cocos, Conceição do Almeida, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cravolândia, Cristópolis, Cruz das Almas, Dário Meira, Dom Basílio, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Encruzilhada, Érico Cardoso, Eunápolis, Feira da Mata, Firmino Alves, Floresta Azul, Formosa do Rio Preto, Gandu, Gongogi, Governador Mangabeira, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Iaçu, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga, Ibiquera, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Ibotirama, Igaporã e Igrapiúna.