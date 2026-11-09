Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 200 municípios da Bahia; veja lista

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Esther Morais
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:07
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para municípios da Bahia. O aviso, classificado como de perigo potencial, começou à 0h01 desta segunda-feira (9) e segue válido até as 23h59.
A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O que fazer durante o temporal?
Na Bahia, estão na lista do alerta os municípios de Abaíra, Aiquara, Alcobaça, Almadina, Amargosa, Anagé, Andaraí, Angical, Apuarema, Aracatu, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal, Baianópolis, Barra, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barra do Rocha, Barreiras, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejões, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Brumado, Buerarema, Caatiba, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Caculé, Caetanos, Caetité, Cairu, Camacan, Camaçari, Camamu, Canápolis, Canavieiras, Candeias, Candiba, Cândido Sales, Caraíbas, Caravelas, Carinhanha, Castro Alves, Catolândia, Caturama, Coaraci, Cocos, Conceição do Almeida, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cravolândia, Cristópolis, Cruz das Almas, Dário Meira, Dom Basílio, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Encruzilhada, Érico Cardoso, Eunápolis, Feira da Mata, Firmino Alves, Floresta Azul, Formosa do Rio Preto, Gandu, Gongogi, Governador Mangabeira, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Iaçu, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga, Ibiquera, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Ibotirama, Igaporã e Igrapiúna.
Também estão incluídos Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Ipirá, Ipupiara, Irajuba, Iramaia, Iraquara, Itabela, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé, Itanhém, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itatim, Itiruçu, Itororó, Ituaçu, Ituberá, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguaripe, Jequié, Jiquiriçá, Jitaúna, Jucuruçu, Jussari, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Laje, Lajedão, Lajedinho, Lajedo do Tabocal, Lauro de Freitas, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, Macaúbas, Madre de Deus, Maetinga, Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Mansidão, Maracás, Maragogipe, Maraú, Marcionílio Souza, Mascote, Matina, Medeiros Neto, Milagres, Mirante, Morpará, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mulungu do Morro, Muniz Ferreira, Muquém do São Francisco, Muritiba, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Nova Canaã, Nova Ibiá, Nova Itarana, Nova Redenção, Nova Viçosa, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Pau Brasil, Piatã, Pindaí, Piraí do Norte, Piripá, Planaltino, Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Jânio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Ribeirão do Largo, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Ruy Barbosa, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Desidério, São Felipe, São Félix, São Félix do Coribe, São Francisco do Conde, São José da Vitória, São Miguel das Matas, Sapeaçu, Saubara, Seabra, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Simões Filho, Sítio do Mato, Souto Soares, Tabocas do Brejo Velho, Tanhaçu, Tanque Novo, Taperoá, Teixeira de Freitas, Teolândia, Tremedal, Ubaíra, Ubaitaba, Ubatã, Una, Urandi, Uruçuca, Utinga, Valença, Varzedo, Vera Cruz, Vereda, Vitória da Conquista, Wagner, Wanderley e Wenceslau Guimarães.