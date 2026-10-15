AVISO DE PERIGO

Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h em 139 cidades da Bahia; veja lista

Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia e possibilidade de queda de granizo

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06:19

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 139 cidades da Bahia nesta quinta-feira (15). O aviso é de perigo potencial e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou à 0h01 e permanece válido até as 23h59. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de tempestade? 1 de 5

Veja as cidades baianas incluídas no alerta

Abaíra

Alcobaça

Almadina

Anagé

Angical

Aracatu

Arataca

Baianópolis

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barreiras

Barro Preto

Belmonte

Belo Campo

Boa Nova

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brumado

Buerarema

Caatiba

Caculé

Caetanos

Caetité

Camacan

Canápolis

Canavieiras

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Catolândia

Caturama

Coaraci

Cocos

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Dário Meira

Dom Basílio

Encruzilhada

Érico Cardoso

Eunápolis

Feira da Mata

Firmino Alves

Floresta Azul

Formosa do Rio Preto

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Ibiassucê

Ibicaraí

Ibicoara

Ibicuí

Ibipitanga

Ibirapuã

Ibitiara

Ibotirama

Igaporã

Iguaí

Ilhéus

Itabela

Itabuna

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itarantim

Itororó

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jucuruçu

Jussari

Jussiape

Lagoa Real

Lajedão

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Mascote

Matina

Medeiros Neto

Mirante

Mortugaba

Mucugê

Mucuri

Muquém do São Francisco

Nova Canaã

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Palmas de Monte Alto

Paramirim

Paratinga

Pau Brasil

Piatã

Pindaí

Piripá

Planalto

Poções

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Jânio Quadros

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Luzia

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

São José da Vitória

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Teixeira de Freitas

Tremedal

Una

Urandi

Vereda

Vitória da Conquista