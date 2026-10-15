Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h em 139 cidades da Bahia; veja lista

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Esther Morais
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06:19
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 139 cidades da Bahia nesta quinta-feira (15). O aviso é de perigo potencial e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O alerta começou à 0h01 e permanece válido até as 23h59. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O que fazer em caso de tempestade?
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