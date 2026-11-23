RISCO DE GRANIZO

Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h para 172 cidades da Bahia; veja lista

Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06:13

Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h para 172 cidades da Bahia; veja lista Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 172 municípios da Bahia. O aviso, classificado como perigo potencial, começou à meia-noite desta segunda-feira (23) e permanece válido até as 23h59. A previsão inclui chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O alerta abrange municípios de diferentes regiões do estado, incluindo áreas do Centro-Sul, Sul, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano e Centro Norte Baiano.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Durante rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Veja a lista dos municípios baianos em alerta:

Abaíra, Alcobaça, Almadina, Anagé, Angical, Aracatu, Arataca, Baianópolis, Barra, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barreiras, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Brumado, Buerarema, Buritirama, Caatiba, Caculé, Caetanos, Caetité, Camacan, Canápolis, Canavieiras, Candiba, Cândido Sales, Caraíbas, Caravelas, Carinhanha, Catolândia, Caturama, Coaraci, Cocos, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cotegipe e Cristópolis.

Dário Meira, Dom Basílio, Encruzilhada, Érico Cardoso, Eunápolis, Feira da Mata, Firmino Alves, Floresta Azul, Formosa do Rio Preto, Gentio do Ouro, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga, Ibirapuã, Ibitiara, Ibotirama, Igaporã, Iguaí, Ilhéus, Ipupiara, Iramaia, Itabela, Itabuna, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itororó, Ituaçu e Iuiu.

Jaborandi, Jacaraci, Jequié, Jucuruçu, Jussari, Jussiape, Lagoa Real, Lajedão, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, Macaúbas, Maetinga, Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Mansidão, Mascote, Matina, Medeiros Neto, Mirante, Morpará, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Muquém do São Francisco, Nova Canaã, Nova Viçosa, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Pau Brasil, Piatã, Pilão Arcado, Pindaí, Piripá, Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado e Presidente Jânio Quadros.