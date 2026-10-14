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Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h para Bahia e outros 17 estados

Aviso prevê chuva intensa, queda de granizo e risco de alagamentos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:48

Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h para Bahia e outros 17 estados
Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h para Bahia e outros 17 estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades que abrange a Bahia e outros 17 estados, além do Distrito Federal, nesta quarta-feira (14). O aviso começou às 8h50 e é válido até as 23h59.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Além da Bahia, o alerta abrange áreas do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

As áreas afetadas em cada estado são: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Zona da Mata, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Vale do Itajaí, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Campinas, Oeste de Minas, Noroeste Rio-grandense, Bauru, Piracicaba, Vale do Mucuri, Grande Florianópolis, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Norte de Roraima, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Centro Amazonense, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Amazonense, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Jequitinhonha, Sul Fluminense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Metropolitana de Porto Alegre, Metropolitana de São Paulo, Assis, Norte Amazonense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Norte de Minas, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Sul de Roraima, Extremo Oeste Baiano, Vale do Juruá, Sudeste Paraense e Sul Baiano.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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