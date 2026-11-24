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Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:47
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em 86 municípios da Bahia. O aviso começou às 9h06 desta terça-feira (24) e segue válido até as 23h59.
A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O que fazer em caso de tempestade?
Entre as cidades incluídas no alerta estão Barreiras, Cocos, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Guanambi, Brumado e Vitória da Conquista.
O Inmet orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Alcobaça, Angical, Aracatu, Baianópolis, Barreiras, Belo Campo, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Brumado, Caculé, Caetité, Canápolis, Candiba, Cândido Sales, Caraíbas, Caravelas, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Condeúba, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cristópolis, Encruzilhada, Eunápolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, Ibirapuã, Igaporã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itambé, Itanhém, Itapebi, Itarantim, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jucuruçu, Lagoa Real, Lajedão, Licínio de Almeida, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, Maetinga, Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucuri, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Piripá, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Jânio Quadros, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Ribeirão do Largo, Rio do Antônio, Santa Cruz Cabrália, Santa Maria da Vitória, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Tanque Novo, Teixeira de Freitas, Tremedal, Urandi, Vereda e Vitória da Conquista.