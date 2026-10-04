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Inmet emite alerta para tempestade com chuva forte e granizo na Bahia e mais 19 estados

Aviso de perigo potencial é válido até as 23h59 deste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:57

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Inmet emite alerta de chuvas fortes Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para a Bahia e outros 19 estados, além do Distrito Federal, neste domingo (4). O aviso teve início às 10h10 e permanece válido até as 23h59.

Segundo o instituto, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O Inmet classifica o aviso como de perigo potencial. Entre os riscos previstos estão cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, considerados de baixo risco.

Na Bahia, a área de abrangência indicada pelo alerta inclui o Extremo Oeste Baiano. O aviso também alcança áreas de estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

Durante as rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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