PERIGO EXTREMO

Inmet emite alerta vermelho de onda de calor com temperaturas acima de 40°C para Bahia e outros sete estados

Fenômeno deve permanecer até quarta-feira (30)

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:51

Onda de calor Crédito: Fernanda Frazão/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, considerado o nível máximo de perigo, para uma onda de calor que pode provocar temperaturas superiores a 40°C na Bahia e em outros sete estados. O fenômeno começou a se estabelecer no sábado (26) e deve atuar até quarta-feira (30).

Os estados incluídos no aviso são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

Inmet emite alerta vermelho de onda de calor com temperaturas acima de 40°C para Bahia e outros sete estados 1 de 5

Nesta segunda-feira (28), a área com possibilidade de temperaturas acima de 40°C deve se ampliar. Mato Grosso do Sul deve concentrar alguns dos maiores registros, principalmente no oeste e noroeste do estado, mas o calor intenso também deve atingir outras regiões.

Entre as localidades com possibilidade de superar 40°C estão Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT), Corumbá (MS), Porto Murtinho (MS), Três Lagoas (MS), Água Boa (MT), Barra do Garças (MT), Goiás (GO), Quirinópolis (GO), Ituiutaba (MG), Jales (SP), Gurupi (TO) e Araguaçu (TO).

Na terça-feira (29), o núcleo das maiores temperaturas deve permanecer sobre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e o Triângulo Mineiro. Também há possibilidade de calor intenso no noroeste do Paraná.

Podem registrar temperaturas superiores a 40°C cidades como Corumbá (MS), Porto Murtinho (MS), Três Lagoas (MS), Cuiabá (MT), Poconé (MT), Barra do Garças (MT), Nova Xavantina (MT), Piranhas (GO), Quirinópolis (GO), Itumbiara (GO), Ituiutaba (MG), Votuporanga (SP), Barretos (SP), São José do Rio Preto (SP) e Catanduva (SP).

Frente fria deve reduzir temperaturas

A partir de quarta-feira (30), o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil deve provocar mudanças nas condições do tempo e reduzir as temperaturas em parte das regiões afetadas pelo calor.

Com o avanço do sistema, as áreas com temperaturas de 40°C ou mais devem se concentrar principalmente no leste de Mato Grosso, sul do Pará, norte e noroeste de Goiás, centro e sul do Tocantins, noroeste de São Paulo, áreas do vale do rio São Francisco entre Minas Gerais e Bahia e no Piauí.

Entre as localidades que ainda podem registrar temperaturas superiores a 40°C estão Araguaçu (TO), Gurupi (TO), Bom Jesus (PI) e Floriano (PI).

Apesar de o aviso de onda de calor estar associado a uma área específica, outras localidades também podem registrar temperaturas elevadas. No Tocantins, por exemplo, algumas áreas podem superar 40°C, mas a previsão não indica a persistência necessária para que o fenômeno seja caracterizado como onda de calor.

O mesmo ocorre no Distrito Federal. As temperaturas devem permanecer elevadas e podem chegar a 34°C entre segunda-feira (28) e quarta-feira (30), mas o DF não está incluído na área do aviso.

Segundo o Inmet, o registro de temperaturas extremas, superiores a 40°C, não significa necessariamente a ocorrência de uma onda de calor. A caracterização do fenômeno depende da combinação entre a intensidade e a persistência das temperaturas acima da média para cada localidade.