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Inmet emite novo alerta de tempestade para a Bahia e outros 17 estados; veja riscos

Aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira (16) e prevê chuvas de até 50 mm por dia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07:00

Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h para Bahia e outros 17 estados
Inmet emite novo alerta de tempestade para a Bahia e outros 17 estados; veja riscos Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade para a Bahia e outros 17 estados, além do Distrito Federal, nesta sexta-feira (16). O aviso é válido até as 23h59 e indica perigo potencial para a ocorrência de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Na Bahia, o alerta abrange áreas do Centro-Sul Baiano, Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro-Norte Baiano, Metropolitana de Salvador e Vale São-Franciscano da Bahia.

Além da Bahia, o aviso inclui Goiás, Minas Gerais, Paraná, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí, Amazonas, Rondônia, Pará e o Distrito Federal.

Durante o período de instabilidade, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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