OPORTUNIDADE

Inscrições gratuitas para Escola de Eletricistas da Coelba terminam nesta segunda-feira (9)

Vagas são para cidades de Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:34

Escola de Eletricistas Crédito: Divulgação

Terminam nesta segunda-feira (9) as inscrições gratuitas para 81 vagas da Escola de Eletricistas da Neoenergia Coelba em Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus. São 27 oportunidades em cada município para o curso de formação profissional, realizado em parceria com o SENAI/BA. Os interessados ainda podem se inscrever pelo site da Escola de Eletricistas da Neoenergia.

Para participar, não é necessário ter experiência na área. Os candidatos precisam ter 18 anos ou mais e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E. As três turmas serão mistas, com vagas para homens e mulheres. A previsão é que as aulas comecem em março de 2027, no período noturno, das 18h às 22h.

A formação terá 540 horas de carga horária, em formato híbrido, combinando atividades presenciais e remotas. A metodologia inclui aulas ao vivo mediadas por tecnologia, atividades expositivas, resolução e discussão de casos, dinâmicas de grupo e atividades práticas, além do manuseio de ferramentas e equipamentos e da montagem de simuladores.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira terá caráter classificatório, com avaliação de conhecimentos de Português e Matemática. A segunda será eliminatória e deverá ser realizada até o final do ano.

Banco de talentos

Após a conclusão da formação, os profissionais poderão integrar o banco de talentos da companhia e participar de futuros processos seletivos para oportunidades na Neoenergia Coelba, conforme a disponibilidade de vagas. A participação no curso não representa garantia de contratação.

“A Escola de Eletricistas oferece uma oportunidade de qualificação para quem deseja iniciar uma trajetória profissional no setor elétrico, inclusive para pessoas que ainda não têm experiência na área. A formação permite desenvolver conhecimentos técnicos e práticos importantes para uma profissão que demanda mão de obra qualificada”, afirma Christiane Tavares, gerente de Treinamento da Neoenergia.

Formação que amplia oportunidades