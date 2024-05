APRENDIZADO

Inscrições gratuitas para o Fórum ESG Salvador estão abertas

Com dois dias de programação, o evento promoverá debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 06:00

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site. Andrea Iorio, Vitor Martins e Anna Luísa Beserra estão entre os confirmados Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Fórum ESG Salvador. A programação gratuita acontece nos dias 22 e 23 de maio com palco no Porto Salvador e terá debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”, referenciando as questões ambientais, sociais e de governança coorporativa.

Os dois dias do evento serão lotados de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade. Durante a abertura no dia 22 de maio, onde o evento acontecerá apenas para convidados, teremos a presença de importantes nomes que representam os pilares do evento, com o prefeito de Salvador, Bruno Reis; o cofundador da Central Única das Favelas (CUFA) e presidente da CUFA RJ, Preto Zezé; o governador do Pará, Elder Barbalho e a cantora Daniela Mercury.

Com curadoria de Isaac Edington, presidente da Saltur, especialistas, executivos e autoridades estão entre os nomes confirmados na programação do evento realizado pelo Jornal Correio e o portal Alô Alô Bahia. A programação completa e o local para fazer as inscrições estão disponíveis no site do Fórum (https://oferta.correio24horas.com.br/iii-esg-forum-salvador).

Com o objetivo de tornar os setores privado, público e a sociedade civil mais engajados com os propósitos levantados pela sigla ESG, durante o Fórum eles terão a oportunidade de discutir sobre como diversificar setores da sociedade para atingir este resultado. Além de fortalecer e disseminar o conceito de que é possível fazer negócios de forma sustentável em toda a cadeia produtiva, desde os micros e pequenos empreendedores até as grandes empresas.

O segundo dia de evento será aberto para o público que se inscreveu pela internet e as discussões acontecerão com base em temas, como “O Ser Humano e a Transformação Digital”, “Integração de Práticas ESG nas Estratégias Corporativas”, “Mudanças Climáticas: Acordos, Caminhos e Desafios”, “Impacto Social, Economia Circular, Políticas de Redução de Resíduos”, “Tecnologias Emergentes para a Sustentabilidade, Inovação e Soluções”, “Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI)”, “Inteligência Artificial e o Impacto na Sociedade” e o “Case Salvador Shopping”.

Todas as palestras serão transmitidas ao vivo durante os dois dias do Fórum ESG Salvador.